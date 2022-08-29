ВСУ начали наступательные действия на многих направлениях юга – Гуменюк

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“Мы начали наступательные действия на многих направлениях в нашей зоне ответственности, и эти действия продолжаются. Детали военной операции не раскрываются. Можем подтвердить, что первый рубеж обороны мы прорвали”, – сказала Гуменюк.

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В захваченном Бериславе Херсонской области, по данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, горит машинный завод, а руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила информацию о неудачах рашистов.

"В Херсонской области "109-й полк" так называемой "днр" и российские десантники отошли от своих позиций, заявили в ОГВ "Каховка". Это также подтвердила Общественному руководитель пресс-центра Сил обороны юга Гуменюк", – сообщило позже Общественное в Telegram.

Также спикер Одесской ОВА со ссылкой на информацию ОГВ "Каховка" отметил, что "в Херсонской области ВСУ уничтожили практически все большие мосты – Антоновские железнодорожный и автомобильный и Новокаховский. Остались только пешеходные переходы. Российская армия оказалась отрезанной от снабжение вооружения и личного состава с территории Крыма".