ВСУ начали наступательные действия на многих направлениях юга – Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Вооруженные силы Украины начали наступательные действия на многих направлениях юга. Как сообщила журналисту УНН спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.
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“Мы начали наступательные действия на многих направлениях в нашей зоне ответственности, и эти действия продолжаются. Детали военной операции не раскрываются. Можем подтвердить, что первый рубеж обороны мы прорвали”, – сказала Гуменюк.
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В захваченном Бериславе Херсонской области, по данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, горит машинный завод, а руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила информацию о неудачах рашистов.
"В Херсонской области "109-й полк" так называемой "днр" и российские десантники отошли от своих позиций, заявили в ОГВ "Каховка". Это также подтвердила Общественному руководитель пресс-центра Сил обороны юга Гуменюк", – сообщило позже Общественное в Telegram.
Также спикер Одесской ОВА со ссылкой на информацию ОГВ "Каховка" отметил, что "в Херсонской области ВСУ уничтожили практически все большие мосты – Антоновские железнодорожный и автомобильный и Новокаховский. Остались только пешеходные переходы. Российская армия оказалась отрезанной от снабжение вооружения и личного состава с территории Крыма".