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Российские подонки не изменяют своим правилам: в результате обстрела Николаева погибли 2, пятеро ранены

Киев • УНН

 • 151262 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщает, что по состоянию на 16:30 известно о 2 погибших и 5 раненых в результате вражеских обстрелов, пишет УНН.

Российские подонки не изменяют своим правилам: в результате обстрела Николаева погибли 2, пятеро ранены

Цитата

"Российские подонки не изменяют своим правилам и цинично бьют по мирным жителям. Николаев. Информация по состоянию на 16:30. Есть попадание в жилые дома и учебные заведения. Известно о 2 погибших и 5 раненых", - информирует городской голова.

Детали

На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики.

В настоящее время в области продолжается воздушная тревога.

Чиновник призвал горожан быть максимально осторожными. Не выходить на улицу без необходимости.

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