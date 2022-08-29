Российские подонки не изменяют своим правилам: в результате обстрела Николаева погибли 2, пятеро ранены

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"Российские подонки не изменяют своим правилам и цинично бьют по мирным жителям. Николаев. Информация по состоянию на 16:30. Есть попадание в жилые дома и учебные заведения. Известно о 2 погибших и 5 раненых", - информирует городской голова.

Детали

На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики.

В настоящее время в области продолжается воздушная тревога.

Чиновник призвал горожан быть максимально осторожными. Не выходить на улицу без необходимости.

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Украинские военные пошли в наступление на южном направлении, однако любая военная операция нуждается в тишине, заявила руководитель пресс-центра сил обороны Наталья Гуменюк.