Российские подонки не изменяют своим правилам: в результате обстрела Николаева погибли 2, пятеро ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщает, что по состоянию на 16:30 известно о 2 погибших и 5 раненых в результате вражеских обстрелов, пишет УНН.
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"Российские подонки не изменяют своим правилам и цинично бьют по мирным жителям. Николаев. Информация по состоянию на 16:30. Есть попадание в жилые дома и учебные заведения. Известно о 2 погибших и 5 раненых", - информирует городской голова.
Детали
На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики.
В настоящее время в области продолжается воздушная тревога.
Чиновник призвал горожан быть максимально осторожными. Не выходить на улицу без необходимости.
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