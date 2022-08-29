Ворожий обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла до 11

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"Кількість поранених внаслідок масованого обстрілу збільшилась до 11 осіб", – написав Сєнкевич.

Нагадаємо

Сьогодні вдень російські окупанти почали обстрілювати житлові будинки Миколаєва. Раніше мер Сєнкевич повідомив про двох загиблих та п'ятьох поранених.