Ворожий обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла до 11
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва поранення дістало 11 людей, загинуло – двоє. Про це в Telegram повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує УНН.
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"Кількість поранених внаслідок масованого обстрілу збільшилась до 11 осіб", – написав Сєнкевич.
Нагадаємо
Сьогодні вдень російські окупанти почали обстрілювати житлові будинки Миколаєва. Раніше мер Сєнкевич повідомив про двох загиблих та п'ятьох поранених.