Окупанти обстрілюють житлові будинки у Миколаєві, є загиблі - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Тварюки окупанти обстрілюють у Миколаєві житлові будинки. Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, є загиблий перехожий та цивільні у будинках, передає УНН.
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Спершу Кім відзначив, що окупанти щільно обстрілюють центр Миколаєва.
"Є ще виходи ракет. Не виходимо із сховища. Але все одно на душі радісно, віримо ВСУ!" - написав голова ОВА.
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"Тварюки окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Залишайтеся в укриттях", - додав Кім.
Він також закликав журналістів нічого не повідомляти.
"Поспішати нікуди, перевіряйте ще раз очима інфу. Усі служби працюють", - резюмував голова ОВА.
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