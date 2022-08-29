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Окупанти обстрілюють житлові будинки у Миколаєві, є загиблі - Кім

Київ • УНН

 • 144702 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Тварюки окупанти обстрілюють у Миколаєві житлові будинки. Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, є загиблий перехожий та цивільні у будинках, передає УНН.

Окупанти обстрілюють житлові будинки у Миколаєві, є загиблі - Кім

Деталі

Спершу Кім відзначив, що окупанти щільно обстрілюють центр Миколаєва.

"Є ще виходи ракет. Не виходимо із сховища. Але все одно на душі радісно, віримо ВСУ!" - написав голова ОВА.

Цитата

"Тварюки окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Залишайтеся в укриттях", - додав Кім.

Він також закликав журналістів нічого не повідомляти.

"Поспішати нікуди, перевіряйте ще раз очима інфу. Усі служби працюють", - резюмував голова ОВА.

Раніше

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті лунають потужні вибухи.

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