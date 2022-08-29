Оккупанты обстреливают жилые дома в Николаеве, есть погибшие - Ким

Детали

Сначала Ким отметил, что оккупанты плотно обстреливают центр Николаева.

"Есть еще выходы ракет. Не выходим из укрытий. Но все равно на душе радостно, верим ВСУ!" – написал председатель ОВА.

Цитата

"Твари оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях", - добавил Ким.

Он также призвал журналистов ничего не сообщать.

"Торопиться некуда, перепроверяйте глазами инфу. Все службы работают", - резюмировал председатель ОВА.

Ранее

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе раздаются мощные взрывы.

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