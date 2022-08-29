Оккупанты обстреливают жилые дома в Николаеве, есть погибшие - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Твари оккупанты обстреливают в Николаеве жилые дома. Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, есть погибший прохожий и гражданские в домах, передает УНН.
Детали
Сначала Ким отметил, что оккупанты плотно обстреливают центр Николаева.
"Есть еще выходы ракет. Не выходим из укрытий. Но все равно на душе радостно, верим ВСУ!" – написал председатель ОВА.
Цитата
"Твари оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях", - добавил Ким.
Он также призвал журналистов ничего не сообщать.
"Торопиться некуда, перепроверяйте глазами инфу. Все службы работают", - резюмировал председатель ОВА.
Ранее
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе раздаются мощные взрывы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контрнаступление украинских военных на Херсонщине: Гуменюк подчеркнула, что операция нуждается в тишине