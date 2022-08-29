Удар рф по Николаеву: Ким говорит, до города долетело 12 ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В результате вражеского обстрела до Николаева долетели 12 ракет. Выпущено было больше. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, передает УНН.
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«Всего было 12 ракет, которые долетели до города. Выпущено было больше (уточняем)», - сообщил Ким.
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Сегодня днем российские оккупанты начали обстреливать жилые дома Николаева.
В результате вражеского обстрела Николаева ранения получили 11 человек, погибли – двое.