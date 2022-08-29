Оккупанты за сутки 43 раза обстреляли 5 общин в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах области. Оккупанты за сутки 43 раза обстреляли 5 общин. Об этом информирует УНН.
Детали
За день россияне четыре раза открывали огонь по территории области, в том числе по Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Буринской общинах.
Всего зафиксировано 43 прилета. Как отмечает глава ОВА, оккупанты вели огонь из самоходных артиллерийских установок и минометов.
Ночь перед этим днем прошла спокойно.
Добавим
В результате вражеского обстрела до Николаева долетели 12 ракет. Выпущено было больше. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.