Оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Никопольский район: есть разрушение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские захватчики сегодня обстреляли Марганец и территорию Красногригорьевской общины. Об этом заявил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram, пишет УНН.
Детали
Утром и днем из ствольной артиллерии оккупанты обстреляли Марганец и территорию Красногригорьевской общины. Соответствующие службы устраняют последствия разрушения.
Информация о пострадавших и погибших — отсутствует.
Глава Никопольского РВА в очередной раз призывает жителей района находиться в бомбоубежище или укрытиях.
Добавим
Оккупанты за сутки 43 раза обстреляли 5 общин в Сумской области.