Захватчики в очередной раз накрыли "Градами" Никополь: есть пострадавшая, повреждены 12 многоэтажек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские оккупационные войска сегодня ночью в очередной раз ударили из «Градов» по Никополю, что в Днепропетровской области. Известно о пострадавшей среди гражданского населения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует УНН.
Цитата
«Ночь снова под российским огнем. Под прицелом врага был Никопольский район. Российские оккупационные войска обстреляли его из «Градов» и тяжелой артиллерии четыре раза за ночь. Дважды ударили по самому Никополю. Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести», – говорится в сообщении Резниченко в Telegram.
Детали
Также, по его информации, вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.
Резниченко также подчеркнул, что в других районах на эту минуту спокойно.
Дополнение
Российские захватчики обстреляли Марганец и территорию Красногригорьевской громады.