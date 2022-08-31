Захватчики в очередной раз накрыли "Градами" Никополь: есть пострадавшая, повреждены 12 многоэтажек

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«Ночь снова под российским огнем. Под прицелом врага был Никопольский район. Российские оккупационные войска обстреляли его из «Градов» и тяжелой артиллерии четыре раза за ночь. Дважды ударили по самому Никополю. Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести», – говорится в сообщении Резниченко в Telegram.



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Также, по его информации, вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.

Резниченко также подчеркнул, что в других районах на эту минуту спокойно.

Дополнение

Российские захватчики обстреляли Марганец и территорию Красногригорьевской громады.