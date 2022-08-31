Окупанти обстріляли Червоногригорівську ТГ та Нікополь

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"День минув. Зі ствольної артилерії обстріляно території Червоногригорівської ТГ і міста Нікополь. Руйнувань, та постраждалих немає. Орда на протилежному березі водосховища продовжує вдаватись до провокацій та обстрілів. Скоріше за все, ніч буде неспокійною. Будь ласка, перебувайте в бомбосховищі, або скористайтеся правилом двох стін", - зазначив він.

Нагадаємо

Російські окупаційні війська вкотре вдарили з "Градів" по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Відомо про постраждалу серед цивільного населення.