Окупанти обстріляли Червоногригорівську ТГ та Нікополь
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли території Червоногригорівської ТГ і міста Нікополя. Руйнувань та постраждалих немає. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram, передає УНН.
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"День минув. Зі ствольної артилерії обстріляно території Червоногригорівської ТГ і міста Нікополь. Руйнувань, та постраждалих немає. Орда на протилежному березі водосховища продовжує вдаватись до провокацій та обстрілів. Скоріше за все, ніч буде неспокійною. Будь ласка, перебувайте в бомбосховищі, або скористайтеся правилом двох стін", - зазначив він.
Нагадаємо
Російські окупаційні війська вкотре вдарили з "Градів" по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Відомо про постраждалу серед цивільного населення.