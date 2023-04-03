Оккупанты обстреляли Белопольскую громаду Сумщины: зафиксировано 3 обстрела, 14 прилетов из миномета и 100 выстрелов из АГС

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"Сегодня в течение дня россияне обстреливали Белопольскую громаду – 3 обстрела: 14 прилетов из миномета и 100 выстрелов из АГС. К счастью, без последствий", — говорится в сообщении.

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Также по информации военных, сейчас оперативная обстановка на границе Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", — отметили в Сумской ОГА.

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