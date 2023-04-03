Окупанти обстріляли Білопільську громаду Сумщини: зафіксовано 3 обстріли,14 прильотів з міномета та 100 пострілів з АГС

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"Сьогодні протягом дня росіяни обстрілювали Білопільську громаду – 3 обстріли: 14 прильотів з міномету та 100 пострілів з АГС. На щастя, без наслідків", — йдеться у повідомленні.

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Також за інформацією військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", — зазначили у Сумській ОВА.

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