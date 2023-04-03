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Окупанти обстріляли Білопільську громаду Сумщини: зафіксовано 3 обстріли,14 прильотів з міномета та 100 пострілів з АГС

Окупанти обстріляли Білопільську громаду Сумщини: зафіксовано 3 обстріли,14 прильотів з міномета та 100 пострілів з АГС

Київ • УНН

 • 728112 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У понеділок російські загарбники обстріляли Сумську область, було зафіксовано 3 обстріли,14 прильотів з міномета та 100 пострілів з АГС, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.

Цитата

"Сьогодні протягом дня росіяни обстрілювали Білопільську громаду – 3 обстріли: 14 прильотів з міномету та 100 пострілів з АГС. На щастя, без наслідків", — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також за інформацією військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", — зазначили у Сумській ОВА.

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