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Авіація ЗСУ за добу завдала п'ять ударів по окупантах та їх техніці

Авіація ЗСУ за добу завдала п'ять ударів по окупантах та їх техніці

Київ • УНН

 • 800923 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Авіація ЗСУ за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили район зосередження живої сили противника.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 175 160 осіб, 3619 танків та сотень одиниць військової техніки

Українські Національні Новини

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