Авіація ЗСУ за добу завдала п'ять ударів по окупантах та їх техніці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Авіація ЗСУ за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Деталі
Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий розвідувальний БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили район зосередження живої сили противника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 175 160 осіб, 3619 танків та сотень одиниць військової техніки