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Авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по оккупантам и их технике

Киев • УНН

 • 800920 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Авиация сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы противника.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 160 человек, 3619 танков и сотен единиц военной техники

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