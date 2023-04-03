Авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по оккупантам и их технике
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
Авиация сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный БпЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы противника.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 160 человек, 3619 танков и сотен единиц военной техники