Авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по оккупантам и их технике

Детали

Авиация сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы противника.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 160 человек, 3619 танков и сотен единиц военной техники