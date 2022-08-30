Оккупанты не залетают в зону ПВО Украины уже более трех месяцев – Воздушные силы ВСУ

Детали

Игнат отметил, что в первые недели полномасштабной войны российские оккупанты недооценили боевой дух украинцев и начали за это получать, в том числе и в воздухе.

Цитата

«В это время они изменили тактику. Уже больше трех месяцев не залетают в зону поражения нашей противовоздушной обороны, - рассказал Игнат.

Дополнение

25 августа Игнатий сообщал, что вокруг границ Украины размещено более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов российской армии.

Но, по его словам, если Украина получит современные западные истребители, то это существенно дополнит средства ПВО, а оккупантам будет труднее на поле боя.