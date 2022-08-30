Окупанти не залітають в зону ППО України вже понад три місяці – Повітряні сили ЗСУ

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Ігнат зазначив, що в перші тижні повномасштабної війни російські окупанти недооцінили бойовий дух українців й почали за це отримувати, в тому числі й у повітрі.

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«Саме тоді вони змінили тактику. Вже більше трьох місяців не залітають в зону ураження нашої протиповітряної оборони», - розповів Ігнат.

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25 серпня Ігнат повідомляв, що довкола кордонів України розміщено понад 400 бойових літаків та 360 вертольотів російської армії.

Але, за його словами, якщо Україна отримає сучасні західні винищувачі, то це суттєво доповнить засоби ППО, а окупантам буде значно важче на полі бою.