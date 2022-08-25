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росія стягнула до кордонів України понад 400 літаків та 360 вертольотів – речник ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 318066 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Довкола кордонів України розміщено понад 400 бойових літаків та 360 вертольотів російської армії. Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

росія стягнула до кордонів України понад 400 літаків та 360 вертольотів – речник ПС ЗСУ

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"Довкола наших кордонів знаходиться угруповання літаків росії: понад 400 бойових літаків, 360 вертольотів, із них понад 150 ударних вертольотів, таких як Ка-52", - розповів Ігнат.

Деталі

За словами речника ПС ЗСУ, протягом 24 серпня українські військові збили два ворожі вертольоти Ка-52.

"Два таких вертольоти наші сили протиповітряної оборони (збили - ред.). Це зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил. Крім двох вертольотів уражених протягом 24 серпня, зенітно ракетними військами також знищено 6 безпілотних літальних апаратів", - повідомив Ігнат.

Доповнення

Протягом 24 серпня ЗСУ знищили дев'ять ворожих безпілотників, які намагалися розвідати позиції українських військ.

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