росія стягнула до кордонів України понад 400 літаків та 360 вертольотів – речник ПС ЗСУ

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"Довкола наших кордонів знаходиться угруповання літаків росії: понад 400 бойових літаків, 360 вертольотів, із них понад 150 ударних вертольотів, таких як Ка-52", - розповів Ігнат.

Деталі

За словами речника ПС ЗСУ, протягом 24 серпня українські військові збили два ворожі вертольоти Ка-52.

"Два таких вертольоти наші сили протиповітряної оборони (збили - ред.). Це зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил. Крім двох вертольотів уражених протягом 24 серпня, зенітно ракетними військами також знищено 6 безпілотних літальних апаратів", - повідомив Ігнат.

Доповнення

Протягом 24 серпня ЗСУ знищили дев'ять ворожих безпілотників, які намагалися розвідати позиції українських військ.