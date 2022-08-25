У День Незалежності ЗСУ "приземлили" дев'ять ворожих безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Протягом 24 серпня ЗСУ знищили дев'ять ворожих безпілотників, які намагалися розвідати позиції українських військ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує УНН.
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"Вчора, 24 серпня, протягом дня, ворог на багатьох напрямках намагався розвідати дислокацію наших військ, задіюючи безпілотні літальні апарати. Воїни Повітряних сил та Сухопутних військ ЗСУ звичайно ж їх збивали - всього "приземлили" 9 одиниць", - ідеться у повідомленні.
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Зокрема, на Сумщині та Черкащині українські військові знищили по одному безпілотнику, а у Чернігівській області - 2 ворожі БПЛА, імовірно Орлан-10.
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