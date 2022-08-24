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За пів року росія втратила в Україні військової техніки майже на 17 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. За пів року повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила військової техніки на 16,56 млрд доларів, і це без врахування ракет. Про це повідомляє УНН із посиланням на підрахунки видання Forbes.

За пів року росія втратила в Україні військової техніки майже на 17 млрд доларів

Цитата

"За шість місяців в Україні росіяни втратили 12 142 одиниці техніки на 16,56 млрд доларів без урахування ракет", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Найбільшою втратою армії рф став флагман Чорноморського флоту "москва" вартістю 750 млн доларів. 13 квітня по ньому вдарили українські ракети "Нептун".

Окрім "москви" на острові Зміїний та у навколишніх водах Україна знищила російську техніку та судна на 165 млн доларів.  Серед них – вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад 100 млн доларів.

До затоплення "Москви" найдорожчою втратою росіян був великий десантний літак Іл-76 за 86 млн доларів, який сили ППО збили наприкінці лютого у небі над Васильковом на Київщині.

Третім за вартістю став великий десантний корабель "саратов" за 75 млн доларів. Українська армія завдала ударів по кораблю, коли він перебував у порту окупованого Бердянська – доправляв туди воєнну техніку.

Топ-10 найбільших втрат росіян за одиницю:

  • ракетний крейсер "москва" – 750 млн доларів;
  • літак Іл-76 – 86 млн доларів;
  • десантний корабель "саратов" – 75 млн доларів;
  • літак Су-30СМ – 50 млн доларів;
  • літак Су-34 – 40 млн доларів;
  • літак Су-35 – 32 млн доларів;
  • літак Іл-22ПП – 30 млн доларів;
  • ЗРК "Тор-М2" – 25 млн доларів;
  • судно "Василь Бех" – 21 млн доларів;
  • ОТРК "Іскандер" – 21 млн доларів.

Упродовж шести місяців ЗСУ потопили 15 російських суден на 82 млрд доларів.

Вибухи на військовому аеродромі "Саки" в Криму 9 серпня одномоментно знищили дев’ять військових літаків рф, повідомили у Генштабі. Це стало найбільшою втратою авіації рф протягом дня не лише за час війни в Україні, а й загалом з часів Другої світової.

Серед знищеної авіатехніки – винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР орієнтовно на 230 млн доларів. На аеродромі також перебував великий десантний літак Іл-76, але, ймовірно, він встиг відлетіти до початку вибухів.

Загалом росія втратила 234 літаки на 5,3 млрд доларів– це стало найвагомішою частиною (32,1%) у загальних втратах армії рф.

Forbes не включав в оцінку втрат вартість ракет, що їх росія випустила по Україні, або які було збито. Їхню точну кількість підрахувати складно. Лише за перші два місяці війни рф застосувала приблизно 1300 ракет, повідомили у Генштабі. Їхню вартість Forbes оцінив у 7,5 млрд доларів.

Одразу після вторгнення кремль активно використовував дорожчі та більш точні ракети типу "Калібр" і ракетні комплекси "Іскандер". Але вже в середині літа почав переходити до старих зразків. ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, житловий будинок та базу відпочинку в Сергіївці було знищено за допомогою радянської ракети Х-22. Вони настільки неточні, що у разі їхнього використання уникнути жертв серед мирних мешканців практично неможливо.

                                  

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 45 700 окупантів.

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