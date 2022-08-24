За полгода россия потеряла в Украине военной техники почти на 17 млрд долларов

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"За шесть месяцев в Украине россияне потеряли 12 142 единиц техники на 16,56 млрд долларов без учета ракет", – говорится в сообщении.

Детали

Наибольшей потерей армии рф стал флагман Черноморского флота "москва" стоимостью 750 млн долларов. 13 апреля по нему ударили украинские ракеты "Нептун".

Кроме "москвы", на острове Змеиный и в окрестных водах Украина уничтожила российскую технику и суда на 165 млн долларов. Среди них – восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" общей стоимостью свыше 100 млн долларов.

До затопления "москвы" самой дорогой потерей россиян был большой десантный самолет Ил-76 за 86 млн долларов, который силы ПВО сбили в конце февраля в небе над Васильковом Киевской области.

Третьим по стоимости стал большой десантный корабль "саратов" за 75 млн долларов. Украинская армия нанесла удары по кораблю, когда он находился в порту оккупированного Бердянска – доставлял туда военную технику.

Топ-10 самых больших потерь россиян за единицу:



ракетный крейсер "москва" – 750 млн долларов;



самолет Ил-76 – 86 млн долларов;



десантный корабль "саратов" – 75 млн долларов;



самолет Су-30СМ – 50 млн долларов;



самолет Су-34 – 40 млн долларов;



самолет Су-35 – 32 млн долларов;



самолет Ил-22ПП – 30 млн долларов;



ЗРК"Тор-М2"–25 млн долларов;



судно "Василий Бех" – 21 млн долларов;



ОТРК "Искандер"–21 млн долларов.



В течение шести месяцев ВСУ потопили 15 российских судов на 82 млрд долларов.

Взрывы на военном аэродроме "Саки" в Крыму 9 августа одномоментно уничтожили девять военных самолетов рф, сообщили в Генштабе. Это стало наибольшей потерей авиации россии в течение дня не только во время войны в Украине, но и в целом со времен Второй мировой.

Среди уничтоженной авиатехники – истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР ориентировочно на 230 млн долларов. На аэродроме также был большой десантный самолет Ил-76, но, вероятно, он успел улететь до начала взрывов.

В целом россия потеряла 234 самолета на 5,3 млрд долларов– это стало самой весомой частью (32,1%) в общих потерях армии рф.

Forbes не включал в оценку потерь стоимость ракет, выпущенных россией по Украине, или которые были сбиты. Их точное количество подсчитать сложно. Только за первые два месяца войны рф применила около 1300 ракет, сообщили в Генштабе. Их стоимость Forbes оценил в 7,5 млрд долларов.

Сразу после вторжения кремль активно использовал более дорогие и более точные ракеты типа "Калибр" и ракетные комплексы "Искандер". Но уже в середине лета стал переходить к старым образцам. ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, жилой дом и база отдыха в Сергеевке были уничтожены с помощью советской ракеты Х-22. Они настолько неточные, что при их использовании избежать жертв среди мирных жителей практически невозможно.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии вооруженные силы Украины уничтожили уже около 45 700 оккупантов.