Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 45,7 тис. окупантів та ще три ворожих танки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45,7 тис. осіб, 1924 танків, 199 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.08 орієнтовно становили:
-
- особового складу - близько 45 700 (+150) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 1924 (+3),
-
- бойових броньованих машин ‒ 4243 (+5),
-
- артилерійських систем – 1036 (+3),
-
- РСЗВ - 266 (+0),
-
- засобів ППО - 147 (+1),
-
- літаків – 234 (+0),
-
- гелікоптерів – 199 (+1),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 819 (+2),
-
- крилатих ракет - 196 (+0),
-
- кораблів/катерів - 15 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+10),
-
- спеціальної техніки - 99 (+0).
-
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Українські захисники 24 серпня знищили на східному напрямку російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".