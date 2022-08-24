Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 45,7 тыс. оккупантов и еще три вражеских танка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 45,7 тыс. человек, 1924 танков, 199 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 45 700 (+150) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1924 (+3),
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- боевых бронированных машин ‒ 4243 (+5),
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- артиллерийских систем – 1036 (+3),
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- РСЗО – 266 (+0),
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- средств ПВО - 147 (+1),
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- самолетов – 234 (+0),
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- вертолетов – 199 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2),
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- крылатых ракет – 196 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+10),
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- специальной техники – 99 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Украинские защитники 24 августа уничтожили на восточном направлении российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".