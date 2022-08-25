В День Независимости ВСУ "приземлили" девять вражеских беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В течение 24 августа ВСУ уничтожили девять вражеских беспилотников, которые пытались разведать позиции украинских войск. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует УНН.
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"Вчера, 24 августа, в течение дня, враг по многим направлениям пытался разведать дислокацию наших войск, задействуя беспилотные летательные аппараты. Воины Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ конечно же их избивали - всего "приземлили" 9 единиц", - говорится в сообщении.
Детали
В частности, в Сумской и Черкасской украинские военные уничтожили по одному беспилотнику, а в Черниговской области - 2 вражеских БПЛА, предположительно Орлан-10.
Напомним
По данным Forbes, за полгода полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла военной техники на 16,56 млрд долларов, и это без учета ракет.