В День Независимости ВСУ "приземлили" девять вражеских беспилотников

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"Вчера, 24 августа, в течение дня, враг по многим направлениям пытался разведать дислокацию наших войск, задействуя беспилотные летательные аппараты. Воины Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ конечно же их избивали - всего "приземлили" 9 единиц", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, в Сумской и Черкасской украинские военные уничтожили по одному беспилотнику, а в Черниговской области - 2 вражеских БПЛА, предположительно Орлан-10.

Напомним

По данным Forbes, за полгода полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла военной техники на 16,56 млрд долларов, и это без учета ракет.