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россия стянула к границам Украины более 400 самолетов и 360 вертолетов – спикер ПС ВСУ

Киев • УНН

 • 318066 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Вокруг границ Украины расположено более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов российской армии. Об этом во время брифинга сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

россия стянула к границам Украины более 400 самолетов и 360 вертолетов – спикер ПС ВСУ

Цитата

"Вокруг наших границ находится группировка самолетов россии: более 400 боевых самолетов, 360 вертолетов, из них более 150 ударных вертолетов, таких как Ка-52", - рассказал Игнат.

Детали

По словам спикера ПС ВСУ, в течение 24 августа украинские военные сбили два вражеских вертолета Ка-52.

"Два таких вертолета наши силы противовоздушной обороны (сбили - ред.). Это зенитные ракетные подразделения Воздушных сил. Помимо двух вертолетов, пораженных в течение 24 августа, зенитными ракетными войсками также уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Игнат.

Дополнение

В течение 24 августа ВСУ уничтожили девять вражеских беспилотников, которые пытались разведать позиции украинских войск.

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