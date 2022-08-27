Наші пілоти мріють пересісти на "іномарки" – речник Повітряних Сил про передачу західних винищувачів

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«Хотілося б у День авіації мати надію, що все ж буде прийнято рішення про надання Україні сучасних авіаційних платформ. Це сучасні винищувачі з потужними радарами, ракетами, які доповнять системи протиповітряної оборони держави. І безумовно наші пілоти мріють пересісти вже, як то кажуть в народі, на "іномарки" і таким чином оволодіти ними і вигнати окупантів з нашої землі. Окупанти теж цього бояться. Вони розуміють, що отримавши літаки, які будуть переважати їхні сучасні літаки як СУ-35, Су-30, Су-34, їм буде дуже важко боротися з нами і в повітрі, і на землі», – повідомив Ігнат.

Нагадаємо

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль сказав, що США поки що не передають Україні американські винищувачі четвертого покоління, але це питання порушується на переговорах.