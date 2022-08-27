Наши пилоты мечтают пересесть на "иномарки" – пресс-секретарь Воздушных Сил о передаче западных истребителей

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«Хотелось бы в День авиации надеяться, что все же будет принято решение о предоставлении Украине современных авиационных платформ. Это современные истребители с мощными радарами, ракетами, которые дополнят систему противовоздушной обороны государства. И, безусловно, наши пилоты мечтают пересесть уже, как говорят в народе, на "иномарки" и таким образом овладеть ими и выгнать оккупантов с нашей земли. Оккупанты тоже этого боятся. Они понимают, что получив самолеты, которые будут преобладать над их современными самолетами как СУ-35, Су-30, Су-34, им будет очень тяжело бороться с нами и в воздухе, и на земле», – сообщил Игнат.

Напомним

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль сказал, что США пока не передают Украине американские истребители четвертого поколения, но этот вопрос поднимается на переговорах.