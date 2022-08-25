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На передачу винищувачів Україні підуть роки, але це питання порушується - Пентагон

Київ • УНН

 • 139541 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. США поки що не передають Україні американські винищувачі четвертого покоління, але це питання порушується на переговорах. Про це сказав під час брифінгу заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, додавши, що на передачу винищувачів підуть роки, повідомляє УНН.

На передачу винищувачів Україні підуть роки, але це питання порушується - Пентагон

Колін Каль повідомив, що поточний пріоритет щодо літаків — переконатися, що українці можуть використати літаки, які мають нині.

Цитата

«Минулого разу, коли ми мали брифінг, ми повідомили деякі новини і розповіли про те, що ми надали їм деякі з цих протирадіоактивних ракет, ракет HARM, і ми адаптували ці ракети, щоб вони могли стріляти з МіГ-29. Тому вони, звичайно, не були призначені для того, щоб літати з російського обладнання — вони були призначені для того, щоб літати з наших літаків, і українці останніми тижнями з великим успіхом використовували ракети HARM, щоб вивести з ладу російські системи радіолокації», – розповів Каль.

Деталі

Каль зазначив, що навіть якщо США оголосить про передачу своїх винищувачів зараз, то вони не надходили б до України протягом багатьох років, тому Пентагон зосередився на тому, що стосується українських винищувачів радянського виробництва.

Також він заявив, що питання можливої ​​передачі винищувачів Україні залишається на столі переговорів, проте остаточних рішень із цього приводу не ухвалено.

«Ми намагаємося дуже ретельно підходити до питання про те, які системи, на нашу думку, найбільш доцільні для України в цьому контексті, а також дуже важливо - чи зможуть вони їх підтримувати? Чи можуть вони собі це дозволити? Тому що, звичайно, ви знаєте, мільярди доларів міжнародної допомоги не можуть бути чимось через 10 років чи через 20 років. Тож це теж мають бути системи, які може витримати сама Україна. Але можу сказати, що винищувальна авіація залишається на столі переговорів, просто остаточних рішень з цього приводу ще не ухвалено», - повідомив Каль.

Доповнення

Каль повідомляв, що, як очікують у Сполучених Штатах, Україна протягом наступних кількох років поступово перейде на озброєння НАТО.

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