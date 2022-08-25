На передачу истребителей Украине пойдут годы, но этот вопрос поднимается - Пентагон

Колин Каль сообщил, что текущий приоритет в отношении самолетов — убедиться, что украинцы могут использовать самолеты, которые сейчас имеют.

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«В прошлый раз, когда у нас был брифинг, мы сообщили некоторые новости и рассказали о том, что мы предоставили им некоторые из этих противорадиоактивных ракет, ракет HARM, и мы адаптировали эти ракеты, чтобы они могли стрелять из МиГ-29. Так что они, конечно, не были предназначены для того, чтобы летать с российского оборудования — они были предназначены для того, чтобы летать с наших самолетов, и украинцы в последние недели с большим успехом использовали ракеты HARM, чтобы вывести из строя российские радиолокационные системы», - рассказал Каль.

Детали

Каль отметил, что даже если США объявят о передаче своих истребителей сейчас, то они не поступали б в Украину в течение многих лет, поэтому Пентагон сосредоточились на том, что касается украинских истребителей советского производства.

Также он заявил, что вопрос возможной передачи истребителей Украине остаётся на столе переговоров, однако окончательных решений по этому поводу не принято.

«Мы пытаемся очень тщательно подходить к вопросу о том, какие системы, по нашему мнению, наиболее целесообразны для Украины в этом контексте, а также очень важно — смогут ли они их поддерживать? Могут ли они себе это позволить? Потому что, конечно, вы знаете, миллиарды долларов международной помощи не могут быть чем-то через 10 лет или через 20 лет. Так что это тоже должны быть системы, которые может выдержать сама Украина. Но могу вам сказать, что истребительная авиация остается на столе переговоров, просто окончательных решений по этому поводу еще не принято», - сообщил Каль.

Дополнение

Каль сообщал, что, как ожидают в Соединенных Штатах, Украина в течение следующих нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО.