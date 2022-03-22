Оккупанты минируют населенные пункты: украинцам сообщили, что делать
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Отступая со своих позиций, российские оккупанты могут минировать украинские населенные пункты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление государственной охраны.
Детали
"Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть везде: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, на загородном открытом пространстве: в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог", — говорится в сообщении.
Как отметили, в городах оккупанты могут оставлять такие заминированные предметы, как: мобильный телефон, оружие или его детали, аптечки, продуктовые наборы, детские игрушки и тому подобное.
Также уже зафиксированы случаи минирования тел погибших людей.
В лесах и деревнях - это преимущественно "растяжки", которые фактически должны разоблачить местопребывание укрытия или схронов.
В управлении госохраны сообщили, что делать в случае обнаружения опасного предмета:
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- ни в коем случае не трогайте его;
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- немедленно сообщите об обнаруженном предмете в подразделения ГСЧС (101) или полицию (102);
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- предупредите прохожих о возможной опасности;
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- отойдите как можно дальше от подозрительного предмета;
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- дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.
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Напомним
Ассоциация саперов сообщила, что на 82,5 тыс. кв. км территории Украины есть взрывоопасные предметы.