Окупанти мінують населенні пункти: українцям повідомили, що робити
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Відступаючи зі своїх позицій, російські окупанти можуть мінувати українські населенні пункти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління державної охорони.
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"Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, у містах окупанти можуть залишати такі заміновані предмети, як: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо.
Також вже зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей.
У лісах та селах – це переважно "розтяжки", які фактично мають викрити місцеперебування укриття або схронів.
В управлінні держохорони повідомили, що робити у разі виявлення небезпечного предмета:
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- в жодному разі не чіпайте його;
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- негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102);
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- попередьте перехожих про можливу небезпеку;
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- відійдіть якомога далі від підозрілого предмету;
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- дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
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Нагадаємо
Асоціація саперів повідомила, що на 82,5 тис. кв. км території України є вибухонебезпечні предмети.