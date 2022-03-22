Асоціація саперів: 14% території України потребує розмінування

Деталі

Підрахунки проводилися за допомогою геоінформаційного програмного забезпечення спільно з оператором протимінної діяльності Demining Solutions.

Площа території України становить 603,7 тис. кв. км. І близько 14% з них станом на 21 березня підлягають розмінуванню.

Також за даними мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, протягом минулого тижня тільки в Києві та Київській області сапери знешкодили 65 вибухонебезпечних предметів.