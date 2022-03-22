Асоціація саперів: 14% території України потребує розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Асоціація саперів України повідомила, що на 82,5 тис.кв. км території України є вибухонебезпечні предмети. Ці всі території надалі підлягають розмінуванню. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook Асоціації саперів України.
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Підрахунки проводилися за допомогою геоінформаційного програмного забезпечення спільно з оператором протимінної діяльності Demining Solutions.
Площа території України становить 603,7 тис. кв. км. І близько 14% з них станом на 21 березня підлягають розмінуванню.
Також за даними мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, протягом минулого тижня тільки в Києві та Київській області сапери знешкодили 65 вибухонебезпечних предметів.