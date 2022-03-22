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Ассоциация саперов: 14% территории Украины нуждается в разминировании

Ассоциация саперов: 14% территории Украины нуждается в разминировании

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Ассоциация саперов Украины сообщила, что на 82,5 тис.кв. км территории Украины есть взрывоопасные предметы. Эти все территории в дальнейшем подлежат разминированию. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook Ассоциации саперов Украины.

Детали

Подсчеты проводились с помощью геоинформационного программного обеспечения совместно с оператором противоминной деятельности Demining Solutions.

Площадь территории Украины составляет 603,7 тыс. кв. км. и около 14% из них по состоянию на 21 марта подлежат разминированию.

Также по данным мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в течение прошлой недели только в Киеве и Киевской области саперы обезвредили 65 взрывоопасных предметов.

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