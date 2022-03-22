Ассоциация саперов: 14% территории Украины нуждается в разминировании

Детали

Подсчеты проводились с помощью геоинформационного программного обеспечения совместно с оператором противоминной деятельности Demining Solutions.

Площадь территории Украины составляет 603,7 тыс. кв. км. и около 14% из них по состоянию на 21 марта подлежат разминированию.

Также по данным мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в течение прошлой недели только в Киеве и Киевской области саперы обезвредили 65 взрывоопасных предметов.