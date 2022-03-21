Оккупанты готовятся к проведению выборов пророссийской администрации городов в Запорожской области - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Продолжая незаконную деятельность на временно занятых территориях Запорожской области, в отдельных населенных пунктах захватчики осуществляют скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов. Об этом информирует генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.
Детали
Также отмечается, что с целью организации так называемых “российских гумконвоев” оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ министерства чрезвычайных ситуаций рф.
Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Указанное может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные “гумконвои” в Запорожской области.
Сейчас рашисты испытывают острую потребность в ремонте и восстановлении поврежденных вооружений и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий корпорации “Уралзавод” и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации.
Продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области, группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделась в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с республикой беларусь.
На территории одного из населенных пунктов этой области противник развернул пункт по ремонту бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий российской федерации. На восстановлении находится до 20 единиц бронированной техники.
В Новой Каховке Херсонской области оккупанты проводят проверку документов на блокпостах города с целью выявления и задержания местных жителей, которые принимали участие в АТО/ООС.
Кроме больших потерь непосредственно во время боевых действий, фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых русских захватчиков.
Добавим
Как стало известно, российские оккупанты привезли в Энергодар 600 омоновцев после акции протеста жителей города.
Сообщается, что они должны не допускать каких-либо акций сопротивления и даже малейшего скопления людей.