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Окупанти готуються до проведення виборів проросійської адміністрації міст у Запорізькій області - Генштаб ЗСУ

Окупанти готуються до проведення виборів проросійської адміністрації міст у Запорізькій області - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 174476 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Продовжуючи незаконну діяльність на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, в окремих населених пунктах загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, пише УНН.

Деталі

Також наголошується, що з метою організації так званих “російських гумконвоїв” окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ міністерства надзвичайних ситуацій рф.

Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні “гумконвої” до Запорізької області.

Наразі рашисти відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. За наявною інформацією, у зв’язку з відсутностю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації “Уралзавод” та Челябинського тракторного заводу. Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил російської федерації.

Продовжують фіксуватися випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області, група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали у бік кордону з республікою бєларусь.

На території одного з населених пунктів цієї області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств російської федерації. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки.

У Новій Каховці Херсонської області окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста з метою виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС.

Окрім великих втрат безпосередньо під час бойових дій, фіксується також великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.

Додамо

Як стало відомо, російські окупанти привезли в Енергодар 600 омонівців після акції спротиву жителів міста.

Повідомляється, що вони повинні не допускати будь-яких акцій спротиву та навіть найменшого скупчення людей.

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