Після вчорашньої акції спротиву в Енергодарі окупанти привезли 600 омонівців - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупанти привезли в Енергодар 600 омонівців після вчорашньої акції спротиву жителів міста. Про це повідомляє Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», пише УНН.
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«Після вчорашньої акції спротиву мешканців міста Енергодар рашистські окупанти привезли у місто 600 омонівців. Карателів з дубинками, щитами та вогнепальною зброєю розставили по місту», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що вони повинні не допускати будь-яких акцій спротиву та навіть найменшого скупчення людей.
«Окупанти діють, як у Москві та інших рашистських містах, проте Енергодар це Україна! І ми обов'язково переможемо», - наголошується в повідомленні.
Доповнення
Енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомляв, що вчора, 20 березня щонайменше півтори тисячі енергодарців оперативно відгукнулися на заклик і меньш ніж за годину зібралися біля виконкому на мирну акцію протесту, аби сказати «Ні!» свавіллю окупантів та вкотре затвердити безсумнівну істину.
Раніше окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка на блокпосту на під’їзді до міста.