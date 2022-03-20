Окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодару
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодару Івана Самойдюка на блокпосту на під’їзді до Енергодару. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі українського телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Так, інформація підтверджена. Івана Ігнатовича викрали і надалі його місце знаходження невідоме», - сказав Старух.
За його словами, Самойдюка викрали на блокпосту на під’їзді до Енергодару.
«Він такий, дуже активна людина. Навіть при відсутності офіційних гумконвоїв – приїхав в Запоріжжя, завантажив медикаменти. В русі постійно знаходився», - зазначив Старух.
Він повідомив, що за попередньою інформацією його викрали кадирівці.
«Терористична організація яка в нас людей по області краде, насилля чинить, гроші у людей відбирає», - сказав Старух.
Енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомляв, що Самойдюк не виходив на зв’язок зі вчорашнього дня.
«Окупанти, які не домоглися від міської влади жодної співпраці, пішли на відверті злочинні дії. Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка! В якому він перебуває стані, нам не відомо! На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено!»,- написав Орлов в Telegram-каналі.
За його словами, окупанти також розпочали фізичний, психологічний тиск на активних в своїй публічній діяльності мешканців Енергодара. Продовжують розшукувати тих енергодарців, в принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу.
Також Орлов закликав приходити о 14:00 до будівлі міської ради, аби заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України.
Доповнення
У Новій Каховці Херсонської області окупанти викрали і вже понад дві доби утримують секретаря ради Новокаховської територіальної громади Васильєва Дмитра.