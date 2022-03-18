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Окупанти викрали і вже дві доби утримують секретаря Новокаховської міськради

Окупанти викрали і вже дві доби утримують секретаря Новокаховської міськради

Київ • УНН

 • 84889 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Новій Каховці Херсонської області окупанти викрали і вже понад дві доби утримують секретаря ради Новокаховської територіальної громади Васильєва Дмитра. Про це у Facebook повідомила його дружина, пише УНН.

Цитата

“Секретаря ради Новокаховської об'єднаної територіальної громади — Васильєва Дмитра В'ячеславовича — вже понад дві доби захоплено і утримують російські окупанти у підвалі (ІТТ) будівлі поліції м. Нової Каховки, яку використовують окупанти як офіс так званої "комендатури", - написала його дружина.

Вона додала, що голова Херсонської ОДА Лагута та мер Нової Каховки – знають про це.

"Вимоги росіян до Васильєва — змінити його гостро негативну позицію до росії на лояльну. Застосовують стандартний набір фізичного та морального тиску, зокрема елементи тортур. Васильєв патріот України, тримається, своєї позиції не змінює", - наголосила вона.

Доповнення

Російські окупанти викрали мера Скадовська Херсонської області Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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