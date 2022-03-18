Оккупанты похитили и уже двое суток удерживают секретаря Новокаховского горсовета

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“Секретарь Совета Новокаховской объединённой территориальной громады - Васильев Дмитрий Вячеславович, уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале (ИВС) здания полиции г. Новой Каховки , которое используется оккупантами, как офис так называемой "комендатуры", - написала его жена.

Она добавила, что председатель Херсонской ОГА Лагута и мэр Новой Каховки - в курсе.

"Требования россиян к Васильеву - изменить его остро негативную позицию к россии на лояльную. Применяется стандартный набор физического и морального давления в том числе элементы пыток. Васильев патриот Украины, держится, своей позиции не меняет", - подчеркнула она.

Дополнение

Российские оккупанты похитили мэра Скадовска Херсонской области Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха.