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Оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара

Оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка на блокпосту на подъезде к Энергодару. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Да, информация подтверждена. Ивана Игнатовича похитили и в дальнейшем его место нахождения неизвестно", - сказал Старух.

По его словам, Самойдюка похитили на блокпосту на подъезде к Энергодара.

"Он такой, очень активный человек. Даже при отсутствии официальных гумконвоев - приехал в Запорожье, загрузил медикаменты. В движении постоянно находился", — отметил Старух.

Он сообщил, что по предварительной информации его похитили кадыровцы.

"Террористическая организация которая у нас людей по области ворует, насилие совершает, деньги у людей отбирает", - сказал Старух.

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщал, что Самойдюк не выходил на связь со вчерашнего дня.

"Оккупанты, не добившиеся от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия. Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком он находится состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен!",- Написал Орлов в Telegram-канале.

По его словам, оккупанты также начали физическое, психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара. Продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят для себя угрозу.

Также Орлов призвал приходить в 14:00 к зданию городского совета, чтобы заявить о своем категорическом несогласии относительно похищения и содержания в неволе граждан Украины.

Дополнение

В Новой Каховке Херсонской области оккупанты похитили и уже более двух суток удерживают секретаря совета Новокаховского территориальной общины Васильева Дмитрия.

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