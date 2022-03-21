После вчерашней акции сопротивления в Энергодаре оккупанты привезли 600 омоновцев - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Российские оккупанты привезли в Энергодар 600 омоновцев после вчерашней акции протеста жителей города. Об этом сообщает Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", пишет УНН.
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"После вчерашней акции сопротивления жителей города Энергодар рашистские оккупанты привезли в город 600 омоновцев. Карателей с дубинками, щитами и огнестрельным оружием расставили по городу", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что они должны не допускать каких-либо акций сопротивления и даже малейшего скопления людей.
"Оккупанты действуют, как в Москве и других рашистских городах, однако Энергодар - это Украина! И мы обязательно победим", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщал, что вчера, 20 марта, по меньшей мере полторы тысячи энергодарцев оперативно откликнулись на призыв и менее чем через час собрались у исполкома на мирную акцию протеста, чтобы сказать "Нет!" произволу оккупантов и в который раз утвердить несомненную истину.
Ранее оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка на блокпосту на подъезде к городу.