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Оккупанты без успеха: Рубежное и Попасная под контролем Украины-Гайдай

Оккупанты без успеха: Рубежное и Попасная под контролем Украины-Гайдай

Киев • УНН

 • 443807 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай после ночи сообщил, что не было потерь и города Рубежное и Попасная под контролем Украины, пишет УНН.

Цитата

"Никого не потеряли. Города наши. Оккупанты без успеха. Рубежное и Попасная - это Украина! Мы ждем полного "выдворения" рашистов из Рубежного и уже готовим для центральной части города гумпомощь и пленку, чтобы закрыть выбитые окна", - указал Гайдай в Facebook.

Детали

Однако, по словам председателя ОГА, россияне каждый день и ночь добавляют все больше новых повреждений, потому что палят без разбора.

"Россияне вновь открывали плотный огонь по Северодонецку, Рубежному, Попасной. Наши города крепко держат оборону, ВСУ бьют врага", - добавил он в Telegram.

"Захватчики используют тактику террора мирного населения. На утро имеем 12 разрушенных россиянами домов, раненых двое, спасенных из-под завалов - пятеро", - отметил чиновник.

Он уточнил, что во время вчерашних обстрелов погибших обнаружено не было, раненых двое - в Попасной и Камышевахе.

По его словам, крайне страдают жители временно оккупированных территорий. "Оккупанты занимаются мародерством. В российскую федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства", - указал Гайдай.

Отмечаются нередкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры, отметил он.

"Оккупанты продолжают свою принудительную мобилизацию. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой громады оповещены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой “регистрации” не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий. Орки собирают "пушечное мясо"!" - добавил председатель ОГА.

Также он сказал, что в Луганской области ожидают гумкоридор.

Дополнение

Сергей Гайдай заявлял, что уверен, что через несколько дней Рубежное будет наше, ведь оккупанты гибнут десятками, а иногда даже сотнями.

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