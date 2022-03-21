Окупанти без успіху: Рубіжне та Попасна під контролем України - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай після ночі повідомив, що не було втрат і міста Рубіжне та Попасна під контролем України, пише УНН.
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"Нікого не втратили. Міста наші. Окупанти без успіху. Рубіжне та Попасна - це Україна! Ми чекаємо повного «видворення» рашистів з Рубіжного і вже готуємо для центральної частини міста гумдопомогу та плівку, аби затулити вибиті вікна", - вказав Гайдай у Facebook.
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Проте, зі слів голови ОДА, росіяни кожного дня та ночі додають все більше нових пошкоджень, тому що гатять без розбіру.
"Росіяни знов відкривали щільний вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній. Наші міста міцно тримають оборону, ЗСУ б’ють ворога", - додав він у Telegram.
"Загарбники використовують тактику терору мирного населення. На ранок маємо 12 зруйнованих росіянами будинків, поранених двоє, врятованих з-під завалів - п’ятеро", - зазначив посадовець.
Він уточнив, що під час учорашніх обстрілів загиблих виявлено не було, поранених двоє – в Попасній та Комишувасі.
З його слів, украй страждають жителі тимчасово окупованих територій. "Окупанти мародерять. До російської федерації ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби", - вказав Гайдай.
Відзначаються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння та техніки на об’єктах цивільної інфраструктури, зазначив він.
"Окупанти продовжують свою примусову мобілізацію. Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації. Причин такої “реєстрації” не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій. Орки збирають «гарматне м‘ясо»!" - додав голова ОДА.
Також він сказав, що на Луганщині чекають на гумкоридор.
Доповнення
Сергій Гайдай заявляв, що впевнений, що через декілька днів Рубіжне буде наше, адже окупанти гинуть десятками, а іноді навіть сотнями.