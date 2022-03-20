Голова Луганської ОДА впевнений, що через декілька днів Рубіжне буде звільнене від окупантів

Цитата

«Тривають бої, є посилення, є підкріплення наших хлопців. Я дуже сподіваюсь, що найближчим часом Рубіжне все ж таки зачистять повністю. Враховуючи те, яку кількість свіжомобілозваних кидають туди, і як вони прости гинуть десятками, а іноді навіть сотнями. Скільки техніки втрачають. Впевнений, що ще декілька днів і Рубіжне буде наше», - сказав Гайдай.

Деталі

За його словами, є мобілізовані з Луганщини.

«Так і є. Це не просто якісь там балачки і наші фантазії. В нас є телеграм канал «Луганський агент» і ми буквально сьогодні виклали відеозапис допиту одного з таких мобілізованих, де він чітко розповідає, що він взагалі не військовий. Ніякого не має відношення до військової справи. Просто на вулиці підійшли дві людини. Один там позаду приставив автомат, завезли в військкомат, оформили і відправили воювати проти України. Цьому конкретно пощастило, тому що він потрапив в полон», - розповів Гайдай.

Він зазначив, що єдина можливість для подібних людей вижити – це здаватись. « Я пропоную всім тим мирним жителям яких мобілізували і кинули в бій – у вас два шляхи. Перший, ви загинете і ніхто про Вас не дізнається. Другий, здавайтесь в полон – будете жити», - сказав Гайдай.

Доповнення

Російські окупанти обстріляли житловий будинок у місті Рубіжне (Луганська область). Як інформує Луганська ОДА, загинули двоє дітей і жінка.