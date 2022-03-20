Председатель Луганской ОГА уверен, что через несколько дней Рубежное будет освобождено от оккупантов

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"Продолжаются бои, есть усиление, есть подкрепление наших ребят. Я очень надеюсь, что в ближайшее время Рубежное все же зачистят полностью. Учитывая то, какое количество свежемобилизированных бросают туда, и как они просто гибнут десятками, а иногда даже сотнями. Сколько техники теряют. Уверен, что еще несколько дней и Рубежное будет наше", — сказал Гайдай.

Детали

По его словам, есть мобилизованные из Луганщины.

"Так и есть. Это не просто какие-то там разговоры и наши фантазии. У нас есть телеграмм канал "Луганский агент" и мы буквально сегодня выложили видеозапись допроса одного из таких мобилизованных, где он четко рассказывает, что он вообще не военный. Никакого не имеет отношения к военному делу. Прямо на улице подошли два человека. Один там сзади приставил автомат, завезли в военкомат, оформили и отправили воевать против Украины. Этому конкретно повезло, потому что он попал в плен", — рассказал Гайдай.

Он отметил, что единственная возможность для подобных людей выжить - это сдаваться. "Я предлагаю всем тем мирным жителям которых мобилизовали и бросили в бой - у вас два пути. Первый, вы погибнете и никто о вас не узнает. Второй, сдавайтесь в плен - будете жить", — сказал Гайдай.

Дополнение

Российские оккупанты обстреляли жилой дом в городе Рубежное (Луганская область). Как информирует Луганская ОГА, погибли двое детей и женщина.