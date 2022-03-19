Окупанти обстріляли будинок в Рубіжному: загинули двоє дітей і жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли житловий будинок у місті Рубіжне (Луганська область). Як інформує Луганська ОДА, загинули двоє дітей і жінка, одну дитину врятовано, пише УНН.
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19 березня внаслідок обстрілу російською армією сталося руйнування житлового будинку у Рубіжному.
Під завалами опинилися люди. На місце події оперативно прибув пожежно-рятувальний підрозділ ГУ ДСНС у Луганській області.
З-під завалів рятувальники дістали двох дітей без ознак життя, зробили їм серцево-легеневу реанімацію, але, на жаль, працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть діточок. Пізніше працівники ДСНС знайшли жінку без ознак життя та дитину. Дитину вдалося врятувати, її стан задовільний.
Додамо
Як стало відомо, внаслідок двох ракетних ударів по передмістю Запоріжжя 18 березня загинуло 9 людей, 17 поранені, ще п’ятеро – травмовано.