Від ракетного удару по передмістю Запоріжжя загинуло 9 людей - ОВА

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"На даний час втрати є і у нас. Так, під час обстрілу, 18 березня 2022 року, передмістя обласного центру Запоріжжя внаслідок двох ракетних ударів дев’ять осіб загинуло (з них один представник Державної служби надзвичайних ситуацій) та сімнадцять поранено (з них три представника Державної служби надзвичайних ситуацій і два цивільних), ще п’ять травмованих", - сказав Арєф'єв.

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З його слів, наразі керівництво Запорізької обласної військової адміністрації продовжує приділяти увагу евакуації в безпечні регіони країни жителів окупованих населених пунктів Запорізького краю та доставці гуманітарної допомоги.

Так, вказано, що протягом 18 березня 2022 року було евакуйовано 2277 людей (з них 624 дитини), на 762 автомобілях.