От ракетного удара по пригороду Запорожья погибло 9 человек - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В результате двух ракетных ударов по пригороду Запорожья 18 марта погибло 9 человек, 17 ранены, еще пятеро - травмированы. Об этом заявил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев, которого цитируют в ОВА в Telegram, пишет УНН.
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"В настоящее время потери есть и у нас. Так, во время обстрела, 18 марта 2022 года, пригорода областного центра Запорожья в результате двух ракетных ударов девять человек погибли (из них один представитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций) и семнадцать ранены (из них три представителя Государственной службы чрезвычайных ситуаций и два гражданских), еще пять травмированных", - сказал Арефьев.
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По его словам, сейчас руководство Запорожской областной военной администрации продолжает уделять внимание эвакуации в безопасные регионы страны жителей оккупированных населенных пунктов Запорожского края и доставке гуманитарной помощи.
Так, указано, что в течение 18 марта 2022 года было эвакуировано 2277 человек (из них 624 ребенка), на 762 автомобилях.