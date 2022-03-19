От ракетного удара по пригороду Запорожья погибло 9 человек - ОВА

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"В настоящее время потери есть и у нас. Так, во время обстрела, 18 марта 2022 года, пригорода областного центра Запорожья в результате двух ракетных ударов девять человек погибли (из них один представитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций) и семнадцать ранены (из них три представителя Государственной службы чрезвычайных ситуаций и два гражданских), еще пять травмированных", - сказал Арефьев.

Детали

По его словам, сейчас руководство Запорожской областной военной администрации продолжает уделять внимание эвакуации в безопасные регионы страны жителей оккупированных населенных пунктов Запорожского края и доставке гуманитарной помощи.

Так, указано, что в течение 18 марта 2022 года было эвакуировано 2277 человек (из них 624 ребенка), на 762 автомобилях.