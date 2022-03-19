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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли дом в Рубежном: погибли двое детей и женщина

Оккупанты обстреляли дом в Рубежном: погибли двое детей и женщина

Киев • УНН

 • 100990 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли жилой дом в городе Рубежное (Луганская область). Как информирует Луганская ОГА, погибли двое детей и женщина, один ребенок спасен, пишет УНН.

Детали

19 марта в результате обстрела русской армией произошло разрушение жилого дома в Рубежном.

Под завалами оказались люди. На место происшествия оперативно прибыло пожарно-спасательное подразделение ГУ ГСЧС в Луганской области.

Из-под завалов спасатели достали двух детей без признаков жизни, сделали им сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, работники экстренной медицинской помощи констатировали смерть детей. Позже работники ГСЧС нашли женщину без признаков жизни и ребенка. Ребенка удалось спасти, его состояние удовлетворительное.

Добавим

Как стало известно, в результате двух ракетных ударов по пригороду Запорожья 18 марта погибло 9 человек, 17 ранены, еще пятеро - травмированы.

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