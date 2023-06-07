Оккупанты атаковали Сумщину 17 раз: в результате обстрелов есть разрушения

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"В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья. Зафиксировано 153 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады", - говорится в сообщении.

Детали

Так, в Эсманской громаде был зафиксирован минометный обстрел, прозвучало 2 взрыва.

По Зноб-Новгородской громаде также велся минометный обстрел - зафиксировано 12 взрывов, и артобстрел – 33 взрыва.

По Середино-Будской громаде был осуществлен обстрел из миномета, раздался 31 взрыв. В результате одного из обстрелов повреждено админздание сельсовета, сельская церковь, бывший детский сад.

Кроме того, враг сбросил 5 мин на территорию Шалыгинской громады.

По Юнаковской громаде россияне били из минометов – прозвучало 29 взрывов, и артиллерии – 5 взрывов.

В Великописаревской громаде был артобстрел – зафиксировано 11 взрывов.

По Миропольской громаде был осуществлен минометный обстрел – прозвучало 6 взрывов.

Отмечается, что россияне также сбросили 7 мин на территорию Хотинской общины. В результате обстрела повреждены склады предпринимателя, грузовик, а также уничтожено 4 т пшеницы.

Напомним

В Генштабе сообщили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток состоялось 21 боевое столкновение.