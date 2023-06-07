Ворог продовжує зосереджувати зусилля на сході країни: за добу відбулось 21 бойове зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Так, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Ямполівки, Білогорівки, Сіверська, Званівки, Спірного, Веселого та Никифорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Торецьк, Північне Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу в районі Авдіївки. В той же час, ворог завдав авіаційних ударів в межах цього населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 9 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаудару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та Шахтарського. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.
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